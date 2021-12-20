Yıllar sonra ortaya çıktı! Muharrem Sarıkaya, tazminatını isteyen Şamil Tayyar'a kağıda penis çizerek," Anca bunu alırsın" demiş

Tüm Türkiye Habertürk gazetesi yazarı ve Ciner Medya Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportajda İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması olayını konuşuyor. Görüntülerin infial yaratmasının ardından gelen tepkiler üzerine Muharrem Sarıkaya önce özür diledi, ardındansa görevinden istifa etti.

Bu olay gündemdeki sıcaklığını korurken Muharrem Sarıkaya'nın geçmişte AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ile de sorun yaşadığı ortaya çıktı. ODA TV'nin haberine göre Sabah Gazetesini satın alan Turgay Ciner, çalışanlara yeni sözleşme getirdi.

KAĞIDIN ÜZERİNE PENİS ÇİZDİ

Bazı çalışanlar sözleşmeyi kabul etmedi, bazıları ise işten ayrıldı. Bu süreçte Ankara temsilcisi olan Muharrem Sarıkaya, Tayyar'ı yanına çağırarak alacaklarından vazgeçmesini istedi. Tayyar, alacaklarından vazgeçmeyeceğini ve kıdem tazminatının da helal olduğunu belirtti. Kıdem tazminatını alması durumunda istifa edebileceğini söyleyen Tayyar'a, Sarıkaya, bir kağıdın üzerine penis resmi çizerek "Anca bunu alırsın" dedi.

TAZMİNAT KAZANDI

Bunun üzerine ikili arasında büyük bir tartışma yaşanırken Tayyar, Sarıkaya'ya yumruk atacakken vazgeçti. Daha sonra dava açan Tayyar, yüksek miktarda tazminat kazandı. Habertürk yönetiminden biri Tayyar ile görüşerek, kazandığı tazminatı ödeyeceklerini ve istediği takdirde işe dönebileceğini söyledi. Tayyar bu isteği geri çevirerek, Sabah gazetesine dava açmasının nedenini Sarıkaya'nın ahlaksızlığı olarak gösterdi.

SARIKAYA'NIN İŞTEN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

O tarihte 350 bin lira tazminat kazanan Tayyar, bütün bu paradan vazgeçebileceğini, bir kuruş bile almayacağını ancak Sarıkaya'nın işten çıkarılmasını talep etti.

ŞAMİL TAYYAR OLAYI DOĞRULADI

Ancak gazete isteği yerine getirmedi. Sarıkaya görevine devam etti ve son olarak İHA muhabirini tokatlamasıyla gündem oldu.

Ayrıca Şamil Tayyar söz konusu olayı doğruladı.

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