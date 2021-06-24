YKS 2021 için geri sayım sürüyor. Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. TYT, ATY ve YDT sınavına girecek adayların en çok merak ettiği soruların başında yanlışların doğruyu götürüp götürmediği geliyor. Peki YKS kaç yanlış bir doğruyu götürür 2021 ? YKS 4 yanlış 1 doğru kalktı mı 2021?

YKS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR 2021?

Üniversite sınavında her adayın doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunur.

YKS kaç soru, kaç dakika? 2021 YKS hangi konudan kaç soru çıkıyor?

YKS NET PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS adaylarının, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenir;

Sınava ilk kez katılan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Ardından da tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulur. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmaz.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulur. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulur. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandırır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunur. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunur. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumludur.

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YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

YKS kılavuzunda adayların sınavda yanında bulunması gerekenler şöyle belirtildi;

*Sınav giriş belgesi

*Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Bunların dışında;

*Sürücü belgesi ve ya Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

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