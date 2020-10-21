Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurularının başladığını duyurdu.

Sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.

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YÖKDİL'DE HES KODU ŞARTI

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 130 TL'dir. Sınav ücretleri aşağıdaki bankaların ATM'lerinden ve ya ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden ödenebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.