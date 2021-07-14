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Yolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? Seferi kimse kurban kesebilir mi?

Yolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? sorusuna yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde yayınladı.

Yolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? Seferi kimse kurban kesebilir mi?

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Yolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? Seferi kimse kurban kesebilir mi?Yolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? Seferi kimse kurban kesebilir mi?Yolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? Seferi kimse kurban kesebilir mi?

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