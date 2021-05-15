Youtube Gönül Dağı 28. bölüm full, tek parça izle | TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan gibi oyuncuların yer aldığı, TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşan "Gönül Dağı" dizinin 28. bölüm izleme linki araştırılıyor. Haberimizde, Youtube Gönül Dağı 28. bölüm full, tek parça izleme linkini ve TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

YOUTUBE GÖNÜL DAĞI 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT1 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Tner ve amca oğulları, bitmemiş arabalarını tamamlamak için sıkı çalışma içerisine girmiştir. Aynı zamanda Taner, babasının tutuklanması üzerine psikolojisi bozulan Dilek'e moral vermeye çalışır. Yarışma gününce amca oğlulları; Dilek, Cemile ve Asuman ile yarışmaya gider. Sefer ve Zahide'nin düğün günü yaklaşmaktadır. İkilinin başında çözmeleri gereken bir "ev" meselesi vardır. Peki Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak?

YOUTUBE GÖNÜL DAĞI 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

TRT1 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

(TRT1, YOUTUBE)