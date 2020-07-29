Milyonlarca vatandaşın kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getireceği Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağını bildirdi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Peki Yurtiçi kargo Arefe Günü açık mı 2020? Yurtiçi kargo Arefe Günü çalışıyor mu? Yanıtları haberimizde...

YURTİÇİ KARGO HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi kargo hafta içi sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Şubeler Cumartesi ise çalışma saatleri sabah 09:00 akşam 17.00 saatlerinde açıktır.

YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI 2020? YURT İÇİ KARGO AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo firmasından edinilen bilgiye göre, Arife günü (30 Temmuz), Yurtiçi kargo firması saat 13.00'a kadar açık olacak.

MNG kargo Arefe Günü açık mı 2020? MNG kargo Arefe Günü kaça kadar açık?

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YURTİÇİ KARGO TARİHÇESİ

Yurtiçi Kargo, "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganından hareketle 1982 yılında, Dr. İbrahim Arıkan liderliğinde ve Arıkanlı Holding çatısı altında, Türkiye’deki ilk Türk kargo markası olarak kurulmuştur.

Günümüzde, 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 900’den fazla şube ve acentesi, 16.000’den fazla çalışanı ve 5000’in üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet sunan Yurtiçi Kargo, 2003 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 220’den fazla noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.

Sektöründeki lider konumunu, nitelikli insan kaynağı, müşteri odaklı hizmet ve analitik yönetim felsefesi ile birleştiren Yurtiçi Kargo; mobilleşme ve inovasyondaki başarısıyla da sektöründe birçok firmaya öncülük etmektedir.

Kusursuz hizmet sunma misyonunu, uyguladığı kalite standartlarıyla da ortaya koyan Yurtiçi Kargo’nun “ilk seferde doğru hizmet” anlayışı, kalite felsefesini de yansıtmaktadır.

Yurtiçi Kargo; Arıkanlı Holding Taşımacılık Grubundaki diğer şirketler, Yurtiçi Lojistik ile birlikte Yurtiçi Kargo, "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganından hareketle 1982 yılında, Dr. İbrahim Arıkan liderliğinde ve Arıkanlı Holding çatısı altında, Türkiye’deki ilk Türk kargo markası olarak kurulmuştur.



Günümüzde, 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 900’den fazla şube ve acentesi, 16.000’den fazla çalışanı ve 5000’in üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet sunan Yurtiçi Kargo, 2003 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 220’den fazla noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.



Sektöründeki lider konumunu, nitelikli insan kaynağı, müşteri odaklı hizmet ve analitik yönetim felsefesi ile birleştiren Yurtiçi Kargo; mobilleşme ve inovasyondaki başarısıyla da sektöründe birçok firmaya öncülük etmektedir.



Kusursuz hizmet sunma misyonunu, uyguladığı kalite standartlarıyla da ortaya koyan Yurtiçi Kargo’nun “ilk seferde doğru hizmet” anlayışı, kalite felsefesini de yansıtmaktadır.



Yurtiçi Kargo; Arıkanlı Holding Taşımacılık Grubundaki diğer şirketler, Yurtiçi Lojistik ile birlikte uluslararası kalitede hizmet vererek, Türkiye’ye hem yerel, hem de uluslararası ekspres kargo taşımacılığında yol göstermeye devam etmektedir.

Sürat Kargo Arefe Günü açık mı, çalışıyor mu 2020? Sürat Kargo Arefe Günü çalışma saatleri