Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor? J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi kitabından beyaz perdeye uyarlanan film, hala severek izlenirken yapımın hayranlarını sevindiren haber birkaç yıl önce gelmişti. Kitaplardan binlerce yıl öncesini anlatacak dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçiyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİ HANGİ KANALDA? TÜRKİYE'DE HANGİ PLATFORMA YAYINLANACAK, YAYINLANIYOR?

Yüzüklerin Efendisi dizisi bugün Amazon Prime üzerinden ilk iki bölümüyle yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre ise; Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi yeni bölümleriyle her perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da yayınlanacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Sisli Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

Yüzüklerin Efendisi dizi ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu nedir?

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) OYUNCULARI

Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KAÇ SEZON?

İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.

Yüzüklerin Efedisi dizisi toplam 5 sezondan oluşacak ve 50 saat sürecek.