Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? sorusu dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla araştırılıyor. Filmi ile dünyada büyük hayran kitleleri elde etmiş olan bu yapıt için, Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor? sorusu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte yanıtı...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor? J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi kitabından beyaz perdeye uyarlanan film, hala severek izlenirken yapımın hayranlarını sevindiren haber birkaç yıl önce gelmişti. Kitaplardan binlerce yıl öncesini anlatacak dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçiyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİ HANGİ KANALDA? TÜRKİYE'DE HANGİ PLATFORMA YAYINLANACAK, YAYINLANIYOR?

Yüzüklerin Efendisi dizisi bugün Amazon Prime üzerinden ilk iki bölümüyle yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre ise; Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi yeni bölümleriyle her perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Sisli Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

Yüzüklerin Efendisi dizi ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?​​​​​​​

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) OYUNCULARI

Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?​​​​​​​

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KAÇ SEZON?

İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.

Yüzüklerin Efedisi dizisi toplam 5 sezondan oluşacak ve 50 saat sürecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Doya Doya Moda saat kaçta, yayın saati ne? Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda?
Doya Doya Moda saat kaçta, yayın saati ne? Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda?
Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...
Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...
2 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
2 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
SHOW TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube
SHOW TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube
Kendini sürekli yetersiz gören, başarılarını hak ettiğini düşünmeyenlerin rahatsızlığı : Impostor Sendromu
Kendini sürekli yetersiz gören, başarılarını hak ettiğini düşünmeyenlerin rahatsızlığı : Impostor Sendromu
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu
Böylesi görülmedi! Genç annenin doğurduğu bebek tekrar karnına koyuldu! "Bu nasıl mümkün olabilir, aklım almıyor!"
Böylesi görülmedi! Genç annenin doğurduğu bebek tekrar karnına koyuldu! "Bu nasıl mümkün olabilir, aklım almıyor!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"
Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"
Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"
Böyle gelenek mi olur? Uyguladıkları korkunç ritüelle tüyler ürpertiyorlar! Yetişkinliğe adım atarken yüzlerine ve vücutlarına keskin bıçaklarla....
Böyle gelenek mi olur? Uyguladıkları korkunç ritüelle tüyler ürpertiyorlar! Yetişkinliğe adım atarken yüzlerine ve vücutlarına keskin bıçaklarla....
Twitter'da tek kelimelik tweet akımı! Birçok isim ve kurum akıma katıldı! "Haber"
Twitter'da tek kelimelik tweet akımı! Birçok isim ve kurum akıma katıldı! "Haber"