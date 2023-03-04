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Zafer Çubukçu kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Cumhurbaşkanı baş danışmanı Zafer Çubukçu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman yanında gözüken Zefer Çubukçu'yu gören vatandaşlar sosyal medyadan merak ederek, Zafer Çubukçu kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte Cumhurbaşkanı baş danışmanı Zafer Çubukçu'nun biyografisi
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