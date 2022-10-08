Zafer Partisi'nde istifa furyası! Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk istifa etti

Suriyeli sığınmacıları üzerinden yürüttüğü propaganda ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Ümit Özdağ zor günler yaşıyor. Özdağ'ın Genel Başkan olduğu Zafer Partisi'nde peş peşe istifalar yaşandı.

Son olarak Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"AKTİF GÖREVLERİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği’ uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.

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"BEN BU SİYASETE GÖRE DEĞİLİM"

Öte yandan Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla." sözlerini kullanarak istifa ettiğini duyurmuştu.

Aynı gün içerisinde Zafer Partisi Aksaray İl Başkanı Resul Karaüzüm de il yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklamıştı. Karaüzüm, toplumun inancıyla alay ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emrah Dağtekin’in genel başkana yakın koruma yapılmasına tepki göstererek il yöneticileriyle birlikte istifa etmişti.

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