Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok? Zahide Yetiş'le Gelin Görün final mi yaptı? Kanal D'de hafta içi her gün 11.00'de gündüz kuşağında yer alana Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı final yaptı. Haftanın her günü 5 farklı gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı programın sunuculuğunu ise Zahide Yetiş üstleniyordu. Bugün ekrana gelmemesi üzerine merak konusu haline geldi. Peki, Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok, final mi yaptı? soruları araştırıldı. İşte merak edilen detaylar...

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı gündüz kuşağı programı 27 Kasım Cuma günü son bölümü yayınlandı. Ekranlara geldiği kanalın yaptığı açıklamaya göre, program beklentinin altında kalan reytingler nedeniyle final yaptı.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak. Haftanın sonunda ise yarışmada en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.