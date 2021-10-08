Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Gardner'den ürperten itiraflar!

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Gerald Gardner, yaklaşık 300 yıl ileriye yani 2300 yılına gittiğini söyledi ve zaman makinesi ve gelecekteki yaşam ile ilgili ilginç detaylar paylaştı.

Gardner, 1977'den beri İngiliz hükümeti için çalıştığını belirterek 1988'de deneysel bir teknoloji üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Gardner, yolculuğu için 2.3 milyon sterlin ödediğini söyledi. Ardından Los Angeles'da su altında kaldığı ve potansiyel savaşın tek tehdidinin uzaydan geldiği yıla gönderildiğini söyledi

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Gardner, zaman yolcusu makinesinin "büyük bir küresel küre" olduğunu söyledi. Makinenin içine girdiğinde, bilincini kaybetmeye başladığını söyleyen Gardner, "Hiç bir şey hissetmedim" dedi.

Uyandığında binlerce yükseklikte binaları olan bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner "Yüzen şehirleri gördüm. Çünkü "24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri, bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi ve yerden yaklaşık 6,000 fit uzakta." olduğunu açıkladı. (Şehirleri havaya uçurmanın faydası, yeryüzünden yere taşınabilmeleri ve toprağa bağlı şehirlerden daha az kirlilik içerebilmeleridir.)

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ŞEHİRLERİ GÜÇLÜ BİR BİLGİSAYAR YÖNETİYOR

Gardner, 2300 yılında şehirlerin güçlü bir bilgisayar tarafından yönetildiğini, kanunların olmadığını ve bilgisayarların insanları izleyebildiğini iddia etti.

Gardner "Eğer bilgisayar, potansiyel olarak suçlu bulunma olasılığını kabul ederse suçlu geçici olarak çalışma kampına gönderilir. Normların kırılması o kadar şiddetliyse, bilgisayar onları topluma yeniden entegre olamayacağını kabul etmiş sayılırsa, suçlunun bilincinin bir bilgisayara yüklenecek ve hayatlarının geri kalanının bir tür sanal durumda yaşayarak" açıklamalarını yaptı.

Gardner 2300 yılı ile ilgili "Para ya da banka yok ve gelecekte savaş olmadan yaşamak için güzel bir yer gibi görünüyor." dedi.

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24. yüzyılda üç yıl yaşadıktan sonra eve gönderilen Gardner, "Yapabilseydim daha uzun kalacaktım" diyerek ağlamaya başladı.

Gardner, 24. yüzyıldan kalma eserleri olduğunu ve bunları ikinci bir videoda göstereceğini söyledi. Gardner'ın hikayesinin kanıtı için bir süre beklense de yıllar sonra bile Gardner'den bir video gelmedi.