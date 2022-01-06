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Zaman yolcusunun 2022 tahminleri duyanları şoke etti! Yarı insan yarı maymun tür doğacak, koronavirüsün yeni türü ortaya çıkacak

Zaman yolcusu olduğunu öne süren bir TikTok kullanıcısı 2022 yılında koronavirüsün tüm türlerinden 5 kat daha fazla etkili olan bir türünün ortaya çıkacağını, yarı insan yarı maymun karışımı bir türün doğacağını öne sürdü.

Zaman yolcusunun 2022 tahminleri duyanları şoke etti! Yarı insan yarı maymun tür doğacak, koronavirüsün yeni türü ortaya çıkacak

Sosyal medya platformu TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu öne süren bir kullanıcın 2022 yılına ilişkin tahminleri şoke etti. Sansasyonel iddialarda bulunan kullanıcı insanların kendisinden şüphe duymalarından dolayı rahatsızlığını dile getirirken insanların günlüklerine yazmaları için bu kez tarihler verdi. 

Zaman yolcusunun 2022 tahminleri duyanları şoke etti! Yarı insan yarı maymun tür doğacak, koronavirüsün yeni türü ortaya çıkacak

TARİH VEREREK OLACAKLARI SÖYLEDİ

Kullanıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır sahte bir zaman yolcusu olarak görülüyorum, bu yüzden 2022'nin başlarındaki bu üç önemli tarihi unutmayın.

11 Mart - İlk insanın şempanzeden çocuğu var, konuşabiliyor ve karışık özelliklere sahip.

19 Nisan - diğer tüm versiyonlardan beş kat daha kötü olan yeni bir covid türü 'omega' ortaya çıkıyor.

"17 Eylül - okyanusta mavi balinanın dört katından daha büyük olan Cerine Croin adlı en büyük yaratık keşfedildi."

Zaman yolcusunun 2022 tahminleri duyanları şoke etti! Yarı insan yarı maymun tür doğacak, koronavirüsün yeni türü ortaya çıkacak

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu tahminler sosyal medyada çokça konuşuldu. Video 10 milyondan fazla kez izlenirken, yarım milyondan fazla kişide videoyu beğendi, çok sayıda yorum yapıldı. 

Ayrıca söz konusu görüşlerin Baba Vanga'nın uzaylı istilası ve İncil'deki bir çekirge fırtınası da dahil olmak üzere 2022 tahminlerini açıklamasından sonra gelmesi ise dikkat çekti. 

Zaman yolcusunun 2022 tahminleri duyanları şoke etti! Yarı insan yarı maymun tür doğacak, koronavirüsün yeni türü ortaya çıkacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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