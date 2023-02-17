Ze Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Vitor 4 Kasım 1998 tarihinde Paulo Afonso şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Vitor dos Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Vitor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HN80 Sports yapmaktadır. Ze Vitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Feirense futbol takımında oynamaktadır. CD Feirense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Vitor'nin CD Feirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ze Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ze Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Tubarão-SC

8 Eylül 2020 yılında Marcílio Dias

27 Mayıs 2021 yılında Ituano

30 Kasım 2021 yılında Marcílio Dias

11 Nisan 2022 yılında Vasco da Gama

31 Ocak 2023 yılında Feirense

30 Haziran 2023 yılında Vasco da Gama

Ze Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Vitor şuan CD Feirense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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