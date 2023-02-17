Ronaldo Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronaldo Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronaldo Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronaldo Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Camara 5 Ocak 2003 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Camara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Ronaldo Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Feirense futbol takımında oynamaktadır. CD Feirense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Camara'nin CD Feirense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rcamara58/

Ronaldo Camaraboyu ve yaşı kaç

Ronaldo Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronaldo Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U17

1 Ocak 2019 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2020 yılında Benfica B

31 Ocak 2022 yılında Monza U19

31 Ocak 2023 yılında Feirense

Ronaldo Camara kimdir

Ronaldo Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Camara şuan CD Feirense takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Povoense, Sporting CP (2012-2015), SL Benfica

Ronaldo Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U17 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Ronaldo Camara nereli

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