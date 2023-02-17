Setigui Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Setigui Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Setigui Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Setigui Karamoko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Setigui Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Setigui Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Setigui Karamoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Setigui Karamoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Setigui Karamoko 10 Ekim 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Setigui Karamoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Setigui Karamoko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Feirense futbol takımında oynamaktadır. CD Feirense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Setigui Karamoko'nin CD Feirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Setigui Karamokoboyu ve yaşı kaç

Setigui Karamoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Setigui Karamoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Setigui Karamoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Setigui Karamoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Béziers B

1 Ocak 2020 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B

31 Ocak 2023 yılında Feirense

Setigui Karamoko kimdir

Setigui Karamoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Setigui Karamoko şuan CD Feirense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Setigui Karamoko nereli

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