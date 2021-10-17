En mutlu günleri zehir oldu! Düğünlerinde bıçaklı kavga çıktı! Damat dahil 5 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti!Dengesini kaybederek balkondan düşen 2 yaşındaki çocuktan kahreden haber!Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!Zelil ne demek, TDK'ya göre Zelil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Resmi Gazete'de bugün (17.10.2021) | 17 Ekim 2021 Resmi Gazete kararlarıBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! İşte 17 Ekim 2021 Pazar hava durumu...Sivas'ta peş peşe korkutan deprem! Çevre iller de hissetti!Pratisyenlik ne demek, TDK'ya göre Pratisyenlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çarkıfelek ne demek, TDK'ya göre Çarkıfelek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Epsilon ne demek, TDK'ya göre Epsilon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Zelil ne demek, TDK'ya göre Zelil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zelil ne demek, TDK'ya göre Zelil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zelil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zelil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zelil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zelil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zelil ne demek, TDK'ya göre Zelil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zelil ne demek? Zelil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zelil kelimesi. Peki zelil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zelil nedir, zelil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZELİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zelil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zelil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zelil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan

ZELİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Batı'ya, bu zelil tavırla kabul ettirilmesi mümkün hiçbir şey olamazdı.

ZELİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zelil etmek
- zelil olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT