Zelil ne demek, TDK'ya göre Zelil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zelil ne demek? Zelil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zelil kelimesi. Peki zelil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zelil nedir, zelil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZELİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zelil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zelil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zelil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan



ZELİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Batı'ya, bu zelil tavırla kabul ettirilmesi mümkün hiçbir şey olamazdı.



ZELİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zelil etmek

- zelil olmak

