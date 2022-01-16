Zephiye ne demek, TDK'ya göre Zephiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zephiye ne demek? Zephiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zephiye kelimesi. Peki zephiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zephiye nedir, zephiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEPHİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zephiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zephiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zephiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kesimevinde kesilen hayvanlar için kasapların ödedikleri vergi

