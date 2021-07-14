Zilhicce ayında çekilecek tesbihler | Zilhicce ayında yapılacak zikirler  

İslam camiası için büyük önem arz eden Zilhicce ayı 2021 yılında 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Müslümanların ilgiyle takip ettiği Zilhicce ayında yapılacak ibadetler bir hayli merak ediliyor. Bizler de Zilhicce ayında çekilecek tesbihlere ve Zilhicce ayında yapılacak zikirlere haberimizde yer verdik.

ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

1.Günü Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 Defa

2.Günü Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

3.Günü Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 Defa

4.Günü Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 Defa

5.Günü Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 Defa

6.Günü Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Minez Zalimin 100 Defa

7.Günü Rabbi İnni Messeniyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 Defa

8.Günü Hasbunallâh Ve Niğmel Vekil 100 Defa

9.Günü Arefe ; 1000 Defa Ihlâs

10.Günü Bayram: 300 Defa Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Ölmüşlerimize Okunur.

Bayram Günü Allahümme Habbibi Ileynel Imâne Ve Zeyyinhu Fi Gulubina Ve Kerrih Ileyna Küfra V Fusuga Vel İsyâne Vec' Alna Miner Raşidin 100 Defa Okunur.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK ZİKİRLER

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.

5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULMALI?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak müstehaptır. Dileyenler Zilhicce ayının tamamını tutabilir, isteyenler de birkaç gün tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamberimiz bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) şeklinde buyurmuştur.

ZİLHİCCE AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak

ZİLHİCCE AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ 2021

11 Temmuz : Zilhicce ayının 1. günü (Zilhicce ayının ilk günü)

12 Temmuz : Zilhicce ayının 2. günü

13 Temmuz : Zilhicce ayının 3. günü

14 Temmuz : Zilhicce ayının 4. günü

15 Temmuz : Zilhicce ayının 5. günü

16 Temmuz : Zilhicce ayının 6. günü

17 Temmuz : Zilhicce ayının 7. günü

18 Temmuz : Zilhicce ayının 8. günü

19 Temmuz : Zilhicce ayının 9. günü

20 Temmuz : Zilhicce ayının 10. günü

21 Temmuz : Zilhicce ayının 11. günü

22 Temmuz : Zilhicce ayının 12. günü

23 Temmuz : Zilhicce ayının 13. günü

24 Temmuz : Zilhicce ayının 14. günü

25 Temmuz : Zilhicce ayının 15. günü

26 Temmuz : Zilhicce ayının 16. günü

27 Temmuz : Zilhicce ayının 17. günü

28 Temmuz : Zilhicce ayının 18. günü

29 Temmuz : Zilhicce ayının 19. günü

30 Temmuz : Zilhicce ayının 20. günü

31 Temmuz : Zilhicce ayının 21. günü

1 Ağustos : Zilhicce ayının 22. günü

2 Ağustos : Zilhicce ayının 23. günü

3 Ağustos : Zilhicce ayının 24. günü

4 Ağustos : Zilhicce ayının 25. günü

5 Ağustos : Zilhicce ayının 26. günü

6 Ağustos : Zilhicce ayının 27. günü

7 Ağustos : Zilhicce ayının 28. günü

8 Ağustos : Zilhicce ayının 29. günü (Zilhicce ayının son günü)

9 Ağustos : Muharrem ayının 1. günü

Zilhicce ayının tamamının gecesi ve tarihleri ise şöyle;