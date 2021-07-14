Zilhicce ayında çekilecek tesbihler | Zilhicce ayında yapılacak zikirler
Zilhicce ayı bu yıl 11 Temmuz'da başladı. Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10.günü idrak edilecek. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmektedir. Peki Zilhicce ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak zikirler hangileri? İşte detaylar.
İslam camiası için büyük önem arz eden Zilhicce ayı 2021 yılında 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Müslümanların ilgiyle takip ettiği Zilhicce ayında yapılacak ibadetler bir hayli merak ediliyor. Bizler de Zilhicce ayında çekilecek tesbihlere ve Zilhicce ayında yapılacak zikirlere haberimizde yer verdik.
ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
1.Günü Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 Defa
2.Günü Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa
3.Günü Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 Defa
4.Günü Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 Defa
5.Günü Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 Defa
6.Günü Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Minez Zalimin 100 Defa
7.Günü Rabbi İnni Messeniyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 Defa
8.Günü Hasbunallâh Ve Niğmel Vekil 100 Defa
9.Günü Arefe ; 1000 Defa Ihlâs
10.Günü Bayram: 300 Defa Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Ölmüşlerimize Okunur.
Bayram Günü Allahümme Habbibi Ileynel Imâne Ve Zeyyinhu Fi Gulubina Ve Kerrih Ileyna Küfra V Fusuga Vel İsyâne Vec' Alna Miner Raşidin 100 Defa Okunur.
ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK ZİKİRLER
1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.
2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.
3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.
4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.
5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.
ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULMALI?
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak müstehaptır. Dileyenler Zilhicce ayının tamamını tutabilir, isteyenler de birkaç gün tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamberimiz bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) şeklinde buyurmuştur.
ZİLHİCCE AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
- Kaza namazı kılmak,
- Sadaka vermek,
- Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,
- Tesbih namazı kılmak,
- Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak
ZİLHİCCE AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ 2021
- 11 Temmuz : Zilhicce ayının 1. günü (Zilhicce ayının ilk günü)
- 12 Temmuz : Zilhicce ayının 2. günü
- 13 Temmuz : Zilhicce ayının 3. günü
- 14 Temmuz : Zilhicce ayının 4. günü
- 15 Temmuz : Zilhicce ayının 5. günü
- 16 Temmuz : Zilhicce ayının 6. günü
- 17 Temmuz : Zilhicce ayının 7. günü
- 18 Temmuz : Zilhicce ayının 8. günü
- 19 Temmuz : Zilhicce ayının 9. günü
- 20 Temmuz : Zilhicce ayının 10. günü
- 21 Temmuz : Zilhicce ayının 11. günü
- 22 Temmuz : Zilhicce ayının 12. günü
- 23 Temmuz : Zilhicce ayının 13. günü
- 24 Temmuz : Zilhicce ayının 14. günü
- 25 Temmuz : Zilhicce ayının 15. günü
- 26 Temmuz : Zilhicce ayının 16. günü
- 27 Temmuz : Zilhicce ayının 17. günü
- 28 Temmuz : Zilhicce ayının 18. günü
- 29 Temmuz : Zilhicce ayının 19. günü
- 30 Temmuz : Zilhicce ayının 20. günü
- 31 Temmuz : Zilhicce ayının 21. günü
- 1 Ağustos : Zilhicce ayının 22. günü
- 2 Ağustos : Zilhicce ayının 23. günü
- 3 Ağustos : Zilhicce ayının 24. günü
- 4 Ağustos : Zilhicce ayının 25. günü
- 5 Ağustos : Zilhicce ayının 26. günü
- 6 Ağustos : Zilhicce ayının 27. günü
- 7 Ağustos : Zilhicce ayının 28. günü
- 8 Ağustos : Zilhicce ayının 29. günü (Zilhicce ayının son günü)
- 9 Ağustos : Muharrem ayının 1. günü
Zilhicce ayının tamamının gecesi ve tarihleri ise şöyle;
- Zilhicce ayı 1. gecesi : 10 Temmuz Cumartesiyi 11 Temmuz Pazara bağlayan gece
- Zilhicce ayı 2. gecesi : 11 Temmuz Pazarı 12 Temmuz Pazartesiyi bağlayan gece
- Zilhicce ayı 3. gecesi : 12 Temmuz Pazartesiyi 13 Temmuz Salıyı bağlayan gece
- Zilhicce ayı 4. gecesi : 13 Temmuz Salıyı 14 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 5. gecesi : 14 Temmuz Çarşambayı 15 Temmuz Perşembeye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 6. gecesi : 15 Temmuz Perşembeyi 16 Temmuz Cumaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 7. gecesi : 16 Temmuz Cumayı 17 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 8. gecesi : 17 Temmuz Cumartesiyi 18 Temmuz Pazara bağlayan gece
- Zilhicce ayı 9. gecesi : 18 Temmuz Pazarı 19 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 10. gecesi : 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıyı bağlayan gece
- Zilhicce ayı 11. gecesi : 20 Temmuz Salıyı 21 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 12. gecesi : 21 Temmuz Çarşambayı 22 Temmuz Perşembeye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 13. gecesi : 22 Temmuz Perşembeyi 23 Temmuz Cumaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 14. gecesi : 23 Temmuz Cumayı 24 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 15. gecesi : 24 Temmuz Cumartesiyi 25 Temmuz Pazara bağlayan gece
- Zilhicce ayı 16. gecesi : 25 Temmuz Pazarı 26 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 17. gecesi : 26 Temmuz Pazartesiyi 27 Temmuz Salıya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 18. gecesi : 27 Temmuz Salıyı 28 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 19. gecesi : 28 Temmuz Çarşambayı 29 Temmuz Perşembeye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 20. gecesi : 29 Temmuz Perşembeyi 30 Temmuz Cumaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 21. gecesi : 30 Temmuz Cumayı 31 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 22. gecesi : 31 Temmuz Cumartesiyi 1 Ağustos Pazara bağlayan gece
- Zilhicce ayı 23. gecesi : 1 Ağustos Pazarı 2 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 24. gecesi : 2 Ağustos Pazartesiyi 3 Ağustos Salıya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 25. gecesi : 3 Ağustos Salıyı 4 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 26. gecesi : 4 Ağustos Çarşambayı 5 Ağustos Perşembeye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 27. gecesi : 5 Ağustos Perşembeyi 6 Ağustos Cumaya bağlayan gece
- Zilhicce ayı 28. gecesi : 6 Ağustos Cumayı 7 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece
- Zilhicce ayı 29. gecesi : 7 Ağustos Cumartesiyi 8 Ağustos Pazara bağlayan gece
- Muharrem ayının 1. gecesi : 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece