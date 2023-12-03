Zincir markette tepki çeken olay! Çikolata için çocuğu depoya kilitlediler, market hakkında soruşturma başlatıldı

Hakkari'de zincir market yöneticilerinin çikolata nedeniyle bir çocuğu depoya kilitlemesine tepkiler çığ gibi artarak devam ediyor. sosyal medyadaki tepkiler üzerine bakanlıktan açıklama gelerek ilgili market hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Zincir markette tepki çeken olay! Çikolata için çocuğu depoya kilitlediler, market hakkında soruşturma başlatıldı

Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

ZİNCİR MARKETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ: TAKİPTEYİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir." dedi. Tunç, "Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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