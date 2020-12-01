1 Aralık hava durumu | İstanbul hava durumu 2020

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı sağanak yağışa teslim olurken yurdun geri kalanı parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak.