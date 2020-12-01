1 Aralık hava durumu | İstanbul hava durumu 2020
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı sağanak yağışa teslim olurken yurdun geri kalanı parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak.
Hanife Gürdal'a eşinden canlı yayında evlilik teklifi!
Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?
Fransa'da ırkçı polis şiddeti! Maske takmadığı için darp edildi
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem!
01 Aralık 2020 Salı 08:59
Benzer Videolar