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1 Mart Hava Durumu 2021| Meteorolojiden haftanın ilk gününde yağış uyarısı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı olması beklenirken diğer bölgelerde ise havanın parçalı veya çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

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01 Mart 2021 Pazartesi 08:44
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