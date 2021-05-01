1 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı| Survivor 2021 TV8'de TV8 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışını sizin için derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte TV81 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...

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TV8 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma programı "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı... 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 07.00 Oynat Bakalım

08.30 Çook Yaşa

09.45 Mutfakta Türev Var

10.30 Süper Bir Takım

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doğduğun Ev Kaderindir

15.45 Kırmızı Oda

20.00 Survivor 2021 Ünlüler/ Gönüllüler tv8tv8 yayın akışı