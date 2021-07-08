10- 11 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?
10- 11 Temmuz 2021 hangi sınav var? sorusu gündemde. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri hangi sınavların olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda LGS ve YKS sınavı gerçekleşmişti. Bu hafta sonu toplamda 4 ÖSYM sınavı var. Peki sınavların adı ne? İşte detaylar ve 2021 ÖSYM sınav takvimi...
MEB ve ÖSYM sınavlarının genellikle cumartesi ve pazar günleri yapıldığı biliniyor. Peki bu hafta sonu sonu sınav var mı? 10- 11 Temmuz 2021 hangi sınav var? KPSS, DGS, YÖKDİL, E-YDS ve Kaymakamlık sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm bilgiler...
10-11 TEMMUZ 2021 HANGİ SINAV VAR?
*10 Temmuz Cumartesi günü ÖSYM tarafından Kaymakamlık sınavı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Kaymakamlık sınavı kaç soru, kaç dakika?
*10 Temmuz Cumartesi günü e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) uygulanacak.
e-YDS 2021/9 İngilizce başvuru kılavuzu: 2021 e-YDS 2021/9 İngilizce başvuruları başladı!
*10 Temmuz Cumartesi günü e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça) gerçekleştirilecek.
e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular başladı!
*11 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2021 DGS kaç kişi girecek? DGS'ye kaç kişi başvurdu 2021?
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ 2021
*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 01.08.2021 10:15
*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN: 07.08.2021 10:15
*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN: 08.08.2021 10:15
*KPSS 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15.08.2021 10:15
*e-YDS (e-YDS 2021/11 İngilizce): 21.08.2021
*2021-YÖKDİL/2: 29.08.2021 10:15
*2021-TUS 2. Dönem: 05.09.2021
*2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 05.09.2021
*2021-ALES/2: 19.09.2021
*e-YDS (e-YDS 2021/12 İngilizce): 25.09.2021
*2021-EUS: 26.09.2021
*2021-STS Eczacılık: 26.09.2021
*2021-DUS: 03.10.2021
*STS Diş 2021-STS Diş Hekimliği: 03.10.2021
*2021-YDS/2: 10.10.2021
*e-YDS (e-YDS 2021/13 İngilizce): 13.11.2021
*2021-ALES/3: 21.11.2021
*e-YDS (e-YDS 2021/14 İngilizce): 11.12.2021
*2021-İSG/2: 12.12.2021
*2021-YDUS: 19.12.2021