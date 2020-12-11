11 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede yurt genelinde iç ve batı kesimlerde sağanak yağış etkili olurken doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken hava sıcaklığı yurtta mevsim normallerinde seyredecek.
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11 Aralık 2020 Cuma 08:40
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