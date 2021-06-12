12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de

Bugün Star TV'de ne var? Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star Burcu ile Hafta Sonu programıyla yayına devam ediyor. 13:45'te Güldüy Güldüy Show Çocuk ekranda olurken akşam İbrahim Tatlıses'in sunduğu her bölümü kaçırmadan izlenen, seyirciye unutulmaz anlar yaşatan İbo Show izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Boşver Arkadaş

13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

İbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!