12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de12 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'deSon dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştıDiletta Leotta'dan Can Yaman'ı kızdıracak paylaşım! Maç sonunda yayınladıSon dakika | Bakan Kurum, müsilajla mücadeledeki son durumu açıkladı!Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktıBioNTech aşısını kimler yaptırabilir? Prof. Dr. Güner Sönmez tek tek açıkladıÜçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!Euro 2020 : Türkiye 0-3 İtalya | Maç sonucu, özeti
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de

12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu ekranlarda olurken akşam İbo Show birbirinden özel konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı

12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de

Bugün Star TV'de ne var? Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star Burcu ile Hafta Sonu programıyla yayına devam ediyor. 13:45'te Güldüy Güldüy Show Çocuk ekranda olurken akşam İbrahim Tatlıses'in sunduğu her bölümü kaçırmadan izlenen, seyirciye unutulmaz anlar yaşatan İbo Show izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Boşver Arkadaş

13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm 

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

{TITLE_STRIP}İbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT