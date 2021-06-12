12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu ekranlarda olurken akşam İbo Show birbirinden özel konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı
Bugün Star TV'de ne var? Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star Burcu ile Hafta Sonu programıyla yayına devam ediyor. 13:45'te Güldüy Güldüy Show Çocuk ekranda olurken akşam İbrahim Tatlıses'in sunduğu her bölümü kaçırmadan izlenen, seyirciye unutulmaz anlar yaşatan İbo Show izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
İbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!