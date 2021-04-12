12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında '' Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Şarkılar Bizi Söyler" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
KANAL D 12 Nisan 2021 Pazartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında '' Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
KANAL D 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
12 Nisan Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?