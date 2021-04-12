12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 12 Nisan 2021 Pazartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında '' Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

KANAL D 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler



12 Nisan Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?