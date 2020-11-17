17 Kasım hava durumu | Hava durumu İstanbul

Meteoroloji'nin açıkladığı 17 Kasım hava durumuna göre ülkemizin Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağış görülürken diğer yerlerin ise parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.