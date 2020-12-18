18 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre ülkemizin Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışların görülmesi beklenirken Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek.
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18 Aralık 2020 Cuma 08:33
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