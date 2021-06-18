18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle FOX'da
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 14:00'da sevilen dizi Bay Yanlış'ın eski bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akış ...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox 16:45'te Şef Akademi yarışmasının tekrar bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Fox TV'nin yepyeni dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...
18 HAZİRAN 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
14:00 Bay Yanlış
16:45 Şef Akademi
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?