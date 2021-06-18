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18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle FOX'da

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 14:00'da sevilen dizi Bay Yanlış'ın eski bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akış ...

18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam ilk bölümüyle FOX'da

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox 16:45'te Şef Akademi yarışmasının tekrar bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Fox TV'nin yepyeni dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

18 HAZİRAN 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

14:00 Bay Yanlış

16:45 Şef Akademi

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

{TITLE_STRIP}Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?

 

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