18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Geniş Aile ve Ada Masalı dizileriyle başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:15'te ilgiyle izlenen program Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...
18 HAZİRAN 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Ada Masalı
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?