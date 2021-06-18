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18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Geniş Aile ve Ada Masalı dizileriyle başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:15'te ilgiyle izlenen program Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...

18 HAZİRAN 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Ada Masalı

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
 

{TITLE_STRIP}Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

 

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