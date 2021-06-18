18 milyon öğrenci heyecanla bekliyordu: Dijital karneler e-Okul'da erişime açıldı!

18 milyon öğrenci bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler. Dersler 2 Temmuz'da bitse de MEB sistemde yoğunluk yaşanmaması için e-karneleri sabah saatlerinde yayımladı.

Dileyen öğrencilere ise 2 Temmuz'dan sonra okullarda basılı karne ve başarı belgeleri verilebilecek. Lise öğrencilerinin katılım gösterdiği mazeret sınavları ise 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

E-OKUL GİRİŞ: KARNE NOTLARI SORGULAMA

TELAFİ EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurduğu "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması yani telafi eğitimi de 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak. Başvurular ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında alınacak.

TELAFİ EĞİTİM BAŞVURU EKRANI

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinlikler gerçekleştirilecek. İl genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimle ilgili, ''Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık.

Akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerimiz, belirlediğimiz kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar.

Bu program, bir buçuk yıl sürecek.'' dedi.

Telafi eğitiminde ek ders ödenir mi 2021? Telafide Ben De Varım ek ders ücreti ne kadar?

Telafi eğitim nasıl olacak 2021? Telafi eğitime hangi dersler olacak?