  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 2 Mart Hava Durumu | Sağanak yağış yurda geri dönüyor!

2 Mart Hava Durumu | Sağanak yağış yurda geri dönüyor!

Meteoroloji'den gelen verilere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak yağış etkili olurken sıcaklıkların ise yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında olacağı belirtildi.

Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Eda'ya büyük aşk hamlesi!Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Eda'ya büyük aşk hamlesi!

Yola atlayan kadın aşırı hızın kurbanı oldu!Yola atlayan kadın aşırı hızın kurbanı oldu!

Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!

İzmir'de doktor dehşeti! Bebeğini muayenehaneye getiren babaya saldırdıİzmir'de doktor dehşeti! Bebeğini muayenehaneye getiren babaya saldırdı

 

02 Mart 2021 Salı 08:48
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
2 Mart Hava Durumu | Sağanak yağış yurda geri dönüyor!
2 Mart Hava Durumu | Sağanak yağış yurda geri dönüyor!
Yola atlayan kadın aşırı hızın kurbanı oldu!
Yola atlayan kadın aşırı hızın kurbanı oldu!
İzmir'de doktor dehşeti! Bebeğini muayenehaneye getiren babaya saldırdı
İzmir'de doktor dehşeti! Bebeğini muayenehaneye getiren babaya saldırdı
Sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla evin içine giren tır korku yarattı!
Sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla evin içine giren tır korku yarattı!
Sevgilisinin telefonla oynamasına dayanamadı! Pompalı tüfekle sevgilisine dehşeti yaşattı
Sevgilisinin telefonla oynamasına dayanamadı! Pompalı tüfekle sevgilisine dehşeti yaşattı
Ankara'da eski eşe dehşet anları! Sokak ortasında delik deşik etti
Ankara'da eski eşe dehşet anları! Sokak ortasında delik deşik etti
Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler
Tek HES kodu ile binmek istediler! İzin vermeyen şoförü darp ettiler
Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!
Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!
Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
26 Şubat Hava Durumu 2021| Yurtta yağış beklenmiyor!
26 Şubat Hava Durumu 2021| Yurtta yağış beklenmiyor!