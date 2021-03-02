2 Mart Hava Durumu | Sağanak yağış yurda geri dönüyor!
Meteoroloji'den gelen verilere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak yağış etkili olurken sıcaklıkların ise yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında olacağı belirtildi.
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02 Mart 2021 Salı 08:48
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