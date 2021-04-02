2 Nisan Hava Durumu 2021 | Yağışlar Doğu bölgelerini etkisi altına alıyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da yağışlar etkili olurken diğer illerde de havanın parçalı bulutlu olması beklenmektedir. Sıcaklıkların ise batı bölgelerinde artması bekleniyor.