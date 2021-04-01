  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Üzerine kaynar süt dökülen çocuğun acı sonu!

Üzerine kaynar süt dökülen çocuğun acı sonu!

Erzincan'da 1 yaşındaki Yusuf Kadam, süt ısıtılan ocağın altındaki fırının kapağıyla oynadığı sırada kaynayan süt minik Yusuf’un başından aşağıya döküldü. Yanan çocuğun evdekilerin fark etmesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yusuf’un baş, boyun, göğüs ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş ve ekibinden zor karar!Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş ve ekibinden zor karar!

1 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağış tüm yurtta etkili oluyor!1 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağış tüm yurtta etkili oluyor!

Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldiBeykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi

Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğun acı sonu!Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğun acı sonu!

 

01 Nisan 2021 Perşembe 09:23
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Üzerine kaynar süt dökülen çocuğun acı sonu!
Üzerine kaynar süt dökülen çocuğun acı sonu!
1 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağış tüm yurtta etkili oluyor!
1 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağış tüm yurtta etkili oluyor!
Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi
Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi
Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ferman'ın zorlu ameliyatı!
Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ferman'ın zorlu ameliyatı!
Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğun acı sonu!
Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğun acı sonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!
30 Mart Hava Durumu | Sağanak yağışlar tüm yurtta gün içinde etkisini gösteriyor!
30 Mart Hava Durumu | Sağanak yağışlar tüm yurtta gün içinde etkisini gösteriyor!
Pendik'te bir kadının otobüs isyanı görenleri hayrete düşürdü!
Pendik'te bir kadının otobüs isyanı görenleri hayrete düşürdü!
Yardım isteyen kadına ''geçersiz 20 lira'' verdi! O görüntüler ''insanlık ölmüş'' dedirtti
Yardım isteyen kadına ''geçersiz 20 lira'' verdi! O görüntüler ''insanlık ölmüş'' dedirtti
Maskeyi uygunsuz takan bir vatandaşın koronavirüs açıklaması: ''Kalan sağlar bizim''
Maskeyi uygunsuz takan bir vatandaşın koronavirüs açıklaması: ''Kalan sağlar bizim''