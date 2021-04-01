Üzerine kaynar süt dökülen çocuğun acı sonu!
Erzincan'da 1 yaşındaki Yusuf Kadam, süt ısıtılan ocağın altındaki fırının kapağıyla oynadığı sırada kaynayan süt minik Yusuf’un başından aşağıya döküldü. Yanan çocuğun evdekilerin fark etmesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yusuf’un baş, boyun, göğüs ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.
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01 Nisan 2021 Perşembe 09:23
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