Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Avcılar’da 3 yaşındaki Umut K. evinin önünde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada yoldan gelen bir kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansta hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken o anlar kameraya böyle yansıdı.