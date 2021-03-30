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  3. Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza babasına kavuşuyor!

Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza babasına kavuşuyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda babasını bulan Ali Rıza, sevinçle babasını eve getirir. Haşmet, Murat'ı öldürürken Burak ise kardeşinin ölüm haberinin ardından Ali Rıza ve Haşmet'ten intikam almak için yemin eder.

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30 Mart 2021 Salı 12:24
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