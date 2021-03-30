Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın ameliyatı korkutuyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kuzey ve Yıldız çocukları için alışveriş yaparken Feride ise Hail İbrahim ve Mete arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Osman ve Emin arasında anlaşmazlık yaşanırken Yıldız'ın ameliyatı izleyenleri meraklandırıyor.