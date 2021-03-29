Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Derin'e şaşırtan mesaj!
Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda polis Derin'in kaybolmasıyla ilgili herkesi sorguya çekerken ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep oluyor. Volkan'ın Derin'e ne yaptığı ise izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.
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29 Mart 2021 Pazartesi 10:54
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