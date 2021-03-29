Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 188. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hızır' intikam için harekete geçiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 188. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır'ın intikam yemini diziye damga vururken aksiyon sahneleri heyecanı arttırıyor.