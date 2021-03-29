Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, haini bulmaya çalışıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in düşmanlarla savaştığı anlar gösterilirken dizide ''O haninin de vakti yaklaşmaktadır!'' sözü fragmana damga vurmaktadır.