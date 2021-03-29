Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Han'ın farelerle imtihanı!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda annesine göre Safiye babası ve kardeşlerinin değişimlerinden kendini suçlu hissederken Han ise annesinin hayali ile geçmişe döner.