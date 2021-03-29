Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Han'ın farelerle imtihanı!
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda annesine göre Safiye babası ve kardeşlerinin değişimlerinden kendini suçlu hissederken Han ise annesinin hayali ile geçmişe döner.
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29 Mart 2021 Pazartesi 09:39
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