Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Dün gece rüyamda Yılmaz'ı gördüm''

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha, Yılmaz ile olan rüyasını anlatırken Demir ve Fikret ise bir depoda kavga ediyor. Kavga sonucunda Demir kanlar içinde yere yığılırken diğer yandan ise Fekeli kalp krizi geçiriyor.