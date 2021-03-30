Teşkilat 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar'dan Ceren'e şaşırtan evlilik teklifi!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Berlin'de Türklerin ırkçılığı protesto etmek için yaptığı gösteriye bombalı araçla yapılacak olan saldırıyı Serdar ve arkadaşları engellemeye çalışıyor. Hulki'nin hayatı tehlikeye girerken Ceren keskin nişancının hedefine giriyor.
Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza babasına kavuşuyor!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın ameliyatı korkutuyor!
Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Dün gece rüyamda Yılmaz'ı gördüm''
Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Derin'e şaşırtan mesaj!
30 Mart 2021 Salı 12:37
Benzer Videolar
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 188. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hızır' intikam için harekete geçiyor!