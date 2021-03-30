Teşkilat 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar'dan Ceren'e şaşırtan evlilik teklifi!

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Berlin'de Türklerin ırkçılığı protesto etmek için yaptığı gösteriye bombalı araçla yapılacak olan saldırıyı Serdar ve arkadaşları engellemeye çalışıyor. Hulki'nin hayatı tehlikeye girerken Ceren keskin nişancının hedefine giriyor.