Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş ve ekibinden zor karar!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hekimoğlu ve ekibi lösemili genç bir hastaya iliği uyumlu olan kardeşten ilik nakli yapılması kararı verir. Fakat küçük kardeşte enfeksiyon çıkması tüm işleri zora sokar. Ekip ise doğru kara vermesi yönünde zorluk yaşar.
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01 Nisan 2021 Perşembe 09:04
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