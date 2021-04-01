Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan hastanede ölümle yüz yüze kalıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda çocuğu doğan Miran, çocuğu kucağına almayı kabullenemezken Reyyan ise hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Reyyan'ın odada Miran'ın elini sıkması tüm umutlarını yeşertir.