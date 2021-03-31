Sen Çal Kapımı 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Eda ve Serkan'dan aşk dolu anlar!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda doktorun haberinin ardından Eda üzüntü duyarken Serkan ve Eda'nın aşk dolu anları ise kameralara yansır. "Hayat bugün, tam şuan" Serkan'ın Eda ile geçirdiği güzel anlarda aşkları tekrardan alevlenir.