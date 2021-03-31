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  3. Ramo 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo'nun Doğu'yu kurtarma planı!

Ramo 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo'nun Doğu'yu kurtarma planı!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo bir operasyonu yürüttüğü sırada yakalanan Doğu'yu kurtarmak için plan yapar. Gittiği mekanda adamları bir bir indiren Ramo'yu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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31 Mart 2021 Çarşamba 10:13
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