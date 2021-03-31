Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Cemre ve ozan arasındaki aşk alevleniyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cemre ve Ozan'ın yakınlaştığını gören Çelebi kıskançlık krizine girerken Rüya ise Ömer'in evlilik teklifini reddeder. Ozan'ın gittiği mekanda patlayan silah sesi ise Ozan öldü mü? sorusunu akıllara getirir.
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31 Mart 2021 Çarşamba 09:10
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