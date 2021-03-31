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  3. Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi

Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi

Beykoz’da seyir halindeki bir motosiklet bir otomobilin park etmek için manevra yapması sırasında duramayarak araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsüyle birlikte havada taklalar atıp yere düşerken feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

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31 Mart 2021 Çarşamba 09:30
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