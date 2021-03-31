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  3. Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ferman'ın zorlu ameliyatı!

Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ferman'ın zorlu ameliyatı!

Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferman kendi ameliyatında kendi prosedürünü kendisinin uygulayacağını söylerken Ali ise bu duruma çözüm bulmaya çalışır. Ekip, Ferman'a karşı çıksa da Ferman ameliyatta girer ve ecel terleri döker.

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31 Mart 2021 Çarşamba 09:03
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